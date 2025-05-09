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Тысячи иркутян приехали на салют в честь 80-летия Великой Победы

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Салют прогремел над Иркутском. Он стал завершением праздничной программы в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Запуск фейерверка состоялся на Нижней Набережной.

К мероприятию присоединились тысячи горожан, которые приехали посмотреть праздничные залпы из разных районов. Люди с восторгом наблюдали за происходящим, ведь прежде фейерверки в столице Приангарья запускали лишь в 2022 году.

Жители ехали смотреть салют как на общественном транспорте, так и на личном: из-за обилия желающих его увидеть образовались пробки, охватившие центральную часть города и прилегающие территории. Также иркутяне шли на обзорные площадки пешком.

В небе разорвались десятки залпов, которые были встречены криками и овациями. Действо дополняло музыкальное сопровождение. Длительность салюта составила чуть более 8 минут.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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