Масштабное контрнаступление: Пакистан атакует стратегические объекты Индии

Пакистан начал масштабную военную операцию против Индии под названием «Буньян-ум-Марсус», сообщают источники Geo TV, Samaa TV и Al Jazeera. Операция началась как «контрнаступление против индийской агрессии», передает пакистанское госагентство PTV News, передаёт РБК. Атака стартовала сразу после утренней молитвы в субботу, сообщает Al Jazeera.

Целями операции стали стратегические объекты на территории Индии. На первом этапе было уничтожено хранилище ракет «Брамос» в Бисе (Пенджаб), а также повреждены индийские авиабазы Удхампур и Патханкот, утверждает Geo TV.



В регионе Джамму и Кашмир, включая Раджури, Удхампур и Сринагар, слышны взрывы, сообщает Times of India. В Джамму отмечены перебои с электроэнергией.

В индийском штате Харьяна была перехвачена ракета «Фатх-II», направлявшаяся в сторону Нью-Дели, утверждает News18. Источники сообщают о перестрелках вдоль границы между Пакистаном и Индией.