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Трамп не спит из-за разочарования в попытках достичь мира на Украине

Президент США Дональд Трамп признался, что не может спать из-за растущего разочарования в попытках достичь мира на Украине. Об этом он заявил на встрече с ведущими спонсорами во Флориде, сообщает The Wall Street Journal. Трамп отметил, что российско-украинский конфликт и прекращение войны в секторе Газа вызывают у него особые трудности, передаёт РБК.

Трамп призывает Россию и Украину объявить 30-дневное перемирие и считает, что с Владимиром Путиным ему проще иметь дело, чем с Владимиром Зеленским. Однако он разочарован в обоих лидерах, поскольку они не могут сесть за стол переговоров. В конце апреля Трамп выразил уверенность, что его отношения с Путиным удержат Россию от захвата всей Украины.

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Москва предложила трехдневное перемирие с 8 по 11 мая, но Киев отказался и потребовал 30-дневного прекращения огня. «Наше предложение, которое президент Путин озвучил, — это начало прямых переговоров, без предварительных условий. Перемирие [которого требует Украина] в данной ситуации рассматривается как предварительное условие, которое будет использовано для дальнейшей поддержки киевского режима и укрепления его военных способностей», — сказал в конце апреля министр иностранных дел Сергей Лавров.

Киев не готов к незамедлительным переговорам, считает представитель президента Дмитрий Песков, и Кремль надеется на влияние США в этом вопросе. Президент России Владимир Путин назвал примирение с Украиной неизбежным, несмотря на текущие трудности.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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