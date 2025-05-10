Переговоры Путина с руководителями Сербии и Словакии состоялись вопреки критике ЕС

Президент России Владимир Путин провёл встречу с руководством двух славянских государств — президентом Сербии Александром Вучичем и главой правительства Словакии Робертом Фицо. Оба руководителя посетили Москву, невзирая на критические заявления Европейского союза, сообщает газета "Ведомости".

Это была первая поездка Вучича в Россию после начала вооружённого конфликта между Россией и Украиной. Последний визит состоялся ещё в 2021 году, когда он встречался с российским лидером в Сочи. Что касается Фицо, то он также посетил Москву относительно недавно — в конце декабря 2024-го.

Путешествие обоих политиков оказалось непростым. Самолёт Вучича отправился из Белграда утром 7 мая, совершил промежуточную посадку в Азербайджане для заправки топливом. Однако изначально запланированный путь оказался невозможен из-за запрета Литвы и Латвии на использование своего воздушного пространства для самолёта главы Сербии.

Роберт Фицо столкнулся с аналогичными проблемами. Воздушная зона Эстонии, Латвии и Литвы оказалась закрыта для полёта борта, направлявшегося в Москву. Итоговый маршрут пролёг через территорию Венгрии, Румынии, Чёрное море и Грузию. Лидер Словакии смог прибыть в Москву лишь поздним вечером перед проведением Парада Победы.

Ранее председатель Еврокомиссии Кая Каллас предупредила о возможных последствиях визита глав некоторых стран-членов ЕС в Москву на празднование Дня Победы. Она назвала такие визиты политически нежелательными действиями, подчеркнув, что Европа негативно воспринимает подобные инициативы.

Несмотря на членство Словакии в Евросоюзе и статус кандидата на присоединение Сербии, оба политика предпочли посетить российские мероприятия, заявив о намерении почтить память советских воинов, погибших при освобождении Европы от фашизма.