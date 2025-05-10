Песков: 30-дневное перемирие невозможно без учета нюансов

Кремль выразил поддержку идее 30-дневного перемирия в конфликте на Украине, но подчеркнул необходимость учитывать ряд нюансов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС. Он отметил, что без учета этих нюансов обсуждение перемирия невозможно.

Песков также сообщил, что инициатива 30-дневного перемирия была поднята администрацией президента США Дональда Трампа, и президент России Владимир Путин поддержал ее, указав на сложность обсуждения без решения многочисленных вопросов, сообщает газета "Ведомости".

9 мая агентство Bloomberg сообщило, что европейские страны ведут переговоры с США о выдвижении ультиматума России в случае отказа от перемирия. В случае отказа Москвы, предполагается введение более жестких санкций. В тот же день Великобритания объявила о расширении санкций против России.

28 апреля Путин объявил о трехдневном перемирии с 7 по 11 мая в честь Победы в Великой Отечественной войне, но Украина фактически отвергла это предложение. Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на 30-дневном прекращении огня.

Министерство обороны России сообщило о более 5000 нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ во время перемирия. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что дальнейшие действия Москвы будут зависеть от поведения Киева в этот период.

В апреле глава МИД Сергей Лавров отмечал: «Наше предложение, которое президент Путин озвучил, — это начало прямых переговоров, без предварительных условий. Перемирие [которого требует Украина] в данной ситуации рассматривается как предварительное условие, которое будет использовано для дальнейшей поддержки киевского режима и укрепления его военных способностей».

