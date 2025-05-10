В Иркутске идёт уборка и благоустройство улиц после Дня Победы

Сегодня в Иркутске началась масштабная работа по приведению в порядок парков, скверов и центральных площадей, которые были задействованы в мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы. По данным администрации, на уборку вышли около сотни работников коммунальных служб и задействовали семь единиц специализированной техники.

Особое внимание уделено площадям, ставшим центром торжественных мероприятий — площадь графа Сперанского, территория вокруг Вечного огня, парк Кирова, остров Юность, бульвар Гагарина и набережная Ангары. Эти места посещают тысячи горожан, и важно сохранить чистоту и эстетический вид после большого числа посетителей.

Кроме того, без выходных работают сотрудники муниципального предприятия «Иркутскавтодор». Накануне чистику с увлажнением проезжей части провели на улицах Ленина, Чкалова, Старо-Кузьмихинская, Трактовая, Генерала Доватора и других.

– Расчищаем тротуары, остановки общественного транспорта, заездные карманы. Работаем как ручным способом, так и с привлечением техники. Отмечу, что вместе с тем продолжаем ремонт дорожного полотна. За последние несколько дней большими асфальтовыми картами обновили участки на улицах 4-я Железнодорожная, Костычева, Свердлова, Лермонтова, Карла Маркса, – рассказал руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.

Также в городе осуществляется ремонт струйно-инъекционным методом. Его провели на Пискунова, Захарова, Безбокова, Вампилова, Старо-Кузьмихинской, Мира. Работы продолжаются.

Для повышения прозрачности ремонтных работ запущена специальная интерактивная карта, позволяющая жителям отслеживать выполнение дорожных ремонтов онлайн. Каждый участок, прошедший обновление, отображается на карте с фотографиями выполненных работ. Жители также могут сообщать о наличии проблемных участков, воспользовавшись кнопкой «Сообщить о яме» на официальном сайте службы.