24 тысячи сосен высадили в память о героях: акция «Сад памяти» в Иркутске

Сегодня в Иркутском лесничестве состоялось центральное мероприятие международной акции «Сад памяти». В память о сибиряках-героях Великой Отечественной войны участники акции высадили 24 тысячи сеянцев сосны с закрытой корневой системой на площади 12 гектаров в районе села Усть-Балей Иркутского района.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отметил, что это мероприятие стало доброй традицией, позволяющей отдать дань уважения героям, защитившим страну от фашистских захватчиков.

«На параде на Красной площади Президент России Владимир Путин сказал, что «планы нацистов по захвату Советского Союза разбились о поистине железное единство страны. Героизм народа был массовым, все республики несли общую, тяжёлую ношу войны». Сегодня, высаживая деревья, мы вспоминаем наших родных и близких, которые на фронте и в тылу приближали великую Победу. По поручению Президента России такие мероприятия проводятся ежегодно с 2020-го по всей стране. Цель – высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны», – отметил Игорь Кобзев.

В мероприятии приняли участие около 450 человек, включая представителей консульских учреждений КНР, Монголии и Киргизии, сотрудников МИД России в Иркутске, министерства лесного комплекса Иркутской области, а также общественников, студентов, школьников и жителей региона. Сеянцы, выращенные в Мегетском лесопитомнике, были высажены на месте выгоревшего леса, подготовленного специалистами Центра лесовосстановления Иркутской области.

Акция «Сад памяти» проходит на территории всех 37 лесничеств Приангарья. В рамках акции по всей области будет высажено около 2,5 млн сеянцев.