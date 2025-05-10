24 тысячи сосен высадили в память о героях: акция «Сад памяти» в Иркутске

Сегодня в Иркутском лесничестве состоялось центральное мероприятие международной акции «Сад памяти». В память о сибиряках-героях Великой Отечественной войны участники акции высадили 24 тысячи сеянцев сосны с закрытой корневой системой на площади 12 гектаров в районе села Усть-Балей Иркутского района.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отметил, что это мероприятие стало доброй традицией, позволяющей отдать дань уважения героям, защитившим страну от фашистских захватчиков.
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«На параде на Красной площади Президент России Владимир Путин сказал, что «планы нацистов по захвату Советского Союза разбились о поистине железное единство страны. Героизм народа был массовым, все республики несли общую, тяжёлую ношу войны». Сегодня, высаживая деревья, мы вспоминаем наших родных и близких, которые на фронте и в тылу приближали великую Победу. По поручению Президента России такие мероприятия проводятся ежегодно с 2020-го по всей стране. Цель – высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны», – отметил Игорь Кобзев.
В мероприятии приняли участие около 450 человек, включая представителей консульских учреждений КНР, Монголии и Киргизии, сотрудников МИД России в Иркутске, министерства лесного комплекса Иркутской области, а также общественников, студентов, школьников и жителей региона. Сеянцы, выращенные в Мегетском лесопитомнике, были высажены на месте выгоревшего леса, подготовленного специалистами Центра лесовосстановления Иркутской области.
Акция «Сад памяти» проходит на территории всех 37 лесничеств Приангарья. В рамках акции по всей области будет высажено около 2,5 млн сеянцев.