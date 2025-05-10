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Киев готов к 30-дневному перемирию

Киев заявил о готовности к 30-дневному перемирию после встречи с европейскими политиками. Президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры, включая президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца, обсудили мирные усилия с президентом США Дональдом Трампом по телефону. Украина выразила готовность прекратить огонь на суше, в воздухе и на море с 12 мая, что может стать шагом к переговорам, сообщает РБК.

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Украинский МИД, ссылаясь на главу ведомства Андрея Сибигу, подчеркнул, что если Россия согласится и будет обеспечен эффективный мониторинг, длительное прекращение огня может проложить путь к мирным переговорам.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о прекращении огня, задавался вопросом, что делать в этот период с поставками оружия Украине европейскими странами.

В апреле глава МИД Сергей Лавров отмечал: «Наше предложение, которое президент Путин озвучил, — это начало прямых переговоров, без предварительных условий. Перемирие [которого требует Украина] в данной ситуации рассматривается как предварительное условие, которое будет использовано для дальнейшей поддержки киевского режима и укрепления его военных способностей».

Ранее российский президент Владимир Путин объявил перемирие с 7 по 11 мая, однако Минобороны России сообщило о более чем 9 тысячах случаев нарушения перемирия со стороны ВСУ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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