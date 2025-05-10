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Макрон предлагает переговоры, но Кремль считает угрозы санкциями делом пустым

Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил помощь в начале прямых переговоров между Россией и Украиной, подчеркнув важность 30-дневного перемирия, пусть даже временного. Он предупредил, что в случае нарушения режима прекращения огня против России будут введены дополнительные санкции. Однако Кремль отреагировал, заявив, что угрозы санкциями — это «дело пустое».

Макрон отметил, что западным странам необходимо принять коллективное решение о введении более жестких ограничений в случае нарушения перемирия, чтобы оказать сдерживающее воздействие на российскую экономику.

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10 мая Макрон прибыл в Киев вместе с другими европейскими лидерами, чтобы поддержать начало мирных переговоров и усилить давление на Россию. Президент США Дональд Трамп также пригрозил санкциями, поддержав идею украинского лидера Владимира Зеленского о 30-дневном прекращении огня.

Москва предложила прямые переговоры с Киевом без предварительных условий, а призыв к перемирию рассматривает как условие. Президент Владимир Путин заявил о готовности к длительному прекращению огня, но подчеркнул наличие нюансов, связанных с тем, как Украина использует это время.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия научилась минимизировать последствия санкций, и угрозы новыми ограничениями — это «дело пустое».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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