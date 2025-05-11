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Путин предлагает Украине возобновить прямые переговоры и встретиться в Стамбуле

Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий, заявив об этом в Кремле после мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он предложил провести встречу 15 мая в Стамбуле, где ранее уже проходили переговоры, сообщает газета "Ведомости".

Путин отметил, что Турция, под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана, неоднократно предлагала посредничество в переговорах между Россией и Украиной. Российский лидер подчеркнул, что ранее достигнутый проект соглашения был отвергнут под давлением Запада.

Президент России выразил намерение провести переговоры с Эрдоганом, чтобы Турция предоставила площадку для новых мирных переговоров. Путин заявил, что Москва настроена на серьезный диалог для достижения долгосрочного и прочного мира, а также допускает обсуждение новых соглашений о перемирии.

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«Наше предложение, что называется, на столе. Решение сейчас за украинскими властями и их кураторами», – подчеркнул российский лидер.

Президент России отметил, что некоторые мировые лидеры, руководствуясь собственными политическими амбициями, а не интересами своих народов, стремятся продолжать вооруженный конфликт с РФ. Он подчеркнул, что Москва по-прежнему готова к переговорам без предварительных условий и призвал вернуться к диалогу, прерванному не по инициативе России. По его словам, в условиях продолжающихся боевых действий предложение о переговорах – это шаг к миру, и те, кто действительно стремится к его достижению, не могут это поддержать. Глава государства также выразил благодарность международным посредникам, прилагающим усилия к мирному урегулированию – в частности Китаю, Бразилии, государствам Африки, Ближнего Востока и другим странам.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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