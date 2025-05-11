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9 мая 2025: Бессмертный полк, парад, салют, план мероприятий
Георгиевская лента длиной 2 км: в Иркутской области установлен новый рекорд России
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Георгиевская лента длиной 2 км: в Иркутской области установлен новый рекорд России

В Иркутской области установлен новый рекорд России — сшита георгиевская лента длиной 2 километра. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поделился этой новостью в своем телеграм-канале, отметив, что День Великой Победы стал отличным поводом для такого достижения.

Игорь Кобзев выразил радость, что жители Чунского муниципального округа не только с размахом отметили важнейшую дату, но и проявили творческий подход.

«Выглядит грандиозно. Полотнище сшили местные швеи, правда такого количества ткани сразу не нашлось, пришлось заказывать», – отметил глава региона.

Во время установления рекорда ленту несли около трех тысяч человек.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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