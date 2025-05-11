Иркутская область побеждает в конкурсе достопримечательностей России

Иркутская область стала победителем Всероссийского конкурса достопримечательностей России «От южных морей до полярного края – 2025». С 1 апреля по 4 мая проходило народное голосование, в результате которого Многофункциональное студенческое пространство «Коворкинг ППОС ИГУ» вошло в число лучших объектов страны, победив в номинации «Пространства развития».

Руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова отметила, что, несмотря на нетипичность студенческих локаций как туристических точек, Коворкинг Иркутского государственного университета давно зарекомендовал себя как место молодежного туризма. В рамках программы «Студтуризм» его посещает молодежь со всей страны для участия в тематических мастер-классах, организуемых командой Центра гостеприимства ИГУ.

Кстати, в 2025 году за победу в конкурсе боролись более 500 достопримечательностей со всей России. Только 30 из них, по 10 в каждой из трех номинаций, стали победителями народного голосования и войдут в маршрутную карту программы «Больше, чем путешествие».