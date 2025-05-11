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Трагедия в Ангарске: задержаны организатор и водитель нелегальных гонок

В Ангарске задержаны организатор и водитель нелегальных уличных гонок после гибели 17-летней девушки. Уголовные дела возбуждены, сообщает Telegram-канал следственного управления СК России по Иркутской области.

Трагедия произошла ночью 11 мая на автодороге «Ангарск-Тальяны», где 31-летний водитель Toyota Chaser, участвующий в нелегальных гонках, сбил девушку и других пешеходов. Девушка погибла на месте, еще двое получили травмы, сообщает прокуратура региона.

Следственные действия продолжаются, задержаны предполагаемый организатор гонок и водитель, совершивший наезд. Их допросили в рамках расследования.

Возбуждены уголовные дела по статьям 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения) и 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).


/ Сибирское Информационное Агентство /


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