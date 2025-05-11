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Перспективы переговоров: эксперты о шансах на мир между Россией и Украиной

В ночь с 10 на 11 мая президент России Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной без предварительных условий, назначив их на 15 мая в Стамбуле, где они ранее были прерваны. Это заявление прозвучало вскоре после того, как Украина и европейские страны представили свою инициативу: полное и безусловное прекращение огня на 30 дней с 12 мая, мониторинг перемирия и введение миротворческого контингента. В случае отказа России, планируется введение жестких санкций против ее банковского и энергетического секторов, сообщает РБК.

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Эксперты оценивают перспективы переговоров между Россией и Украиной с осторожностью. По словам Андрея Кортунова из клуба «Валдай», позиции сторон пока значительно расходятся, и даже если они готовы прекратить боевые действия, остаются сомнения в договороспособности украинского руководства. В ближайшие дни ожидаются консультации, возможно, с участием США. Кортунов считает, что шанс на переговоры есть, но пока рано говорить о их начале и прекращении боевых действий.

Владимир Путин предложил возобновить переговоры с той точки, где они были прерваны весной 2022 года, но ситуация за три года существенно изменилась. Конфликт стал более сложным, и его остановка сегодня требует корректировки подходов, отталкиваясь от предварительных договоренностей 2022 года.

Алексей Наумов из Российского совета по международным делам видит в российской и украинской инициативах попытку «перетягивания Трампа между Путиным и Зеленским». Каждая сторона стремится выглядеть миролюбивой, чтобы получить одобрение Трампа. Наумов считает, что дальнейшее развитие событий зависит от американской администрации.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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