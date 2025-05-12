Каким специалистам в Иркутской области предлагают зарплаты до 600 тыс. рублей

За май 2025 года в регионе открыто более 1,7 тыс. вакансий. Данные опроса приводит рекрутинговый сервис hh.ru.
Что в мае 2025 года в регионе открыто более 1,7 тыс. вакансий с зарплатой от 200 тыс. рублей. Лидерами по высоким доходам стали машинисты (17% таких предложений), водители (16%), а также сварщики и инженеры (по 5%).
Наибольшее количество высокооплачиваемых вакансий представлено в строительстве (20%), добывающей отрасли (13%) и логистике (9%). Для сравнения, медианная зарплата в регионе составляет 70 тыс. рублей.
Топ-10 вакансий с высокими предлагаемыми зарплатами в Иркутской области:
- Машинист буровой установки, от 400 000 до 411 000 руб. за месяц, до вычета налогов;
- Стоматолог хирург-имплантолог, от 350 000 до 550 000 руб. за месяц, до вычета налогов;
- Инженер (универсал), от 320 000 до 360 000 руб. за вахту, на руки;
- Специалист по продаже загородной недвижимости, от 300 000 до 600 000 руб. за месяц, на руки;
- Электрогазосварщик, от 300 000 руб. за месяц, на руки;
- Водитель Е категории, от 300 000 руб. за месяц, на руки;
- Начальник лесного отдела, от 270 000 руб. за месяц, до вычета налогов;
- Руководитель ОКС, от 250 000 до 400 000 руб. за месяц, на руки;
- Ведущий специалист по защите информации, от 250 000 руб. за месяц, на руки;
- Руководитель отдела продаж, от 150 000 до 500 000 руб. за месяц, до вычета налогов.