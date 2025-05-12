Каким специалистам в Иркутской области предлагают зарплаты до 600 тыс. рублей

За май 2025 года в регионе открыто более 1,7 тыс. вакансий. Данные опроса приводит рекрутинговый сервис hh.ru.

Что в мае 2025 года в регионе открыто более 1,7 тыс. вакансий с зарплатой от 200 тыс. рублей. Лидерами по высоким доходам стали машинисты (17% таких предложений), водители (16%), а также сварщики и инженеры (по 5%).

Наибольшее количество высокооплачиваемых вакансий представлено в строительстве (20%), добывающей отрасли (13%) и логистике (9%). Для сравнения, медианная зарплата в регионе составляет 70 тыс. рублей.

Топ-10 вакансий с высокими предлагаемыми зарплатами в Иркутской области: