В Иркутской области профинансировано два проекта по федеральной программе ФРП «Маркировка товаров»

Завод «Технополимер» по производству сухих кормов для животных и ООО «Натуральные напитки», выпускающее сокосодержащие напитки, получили займы Фонда развития промышленности на приобретение оборудования для маркировки своей продукции. Льготное финансирование предоставлено на 2 года по ставке 5% годовых. Для обоих предприятий это не первый опыт в получении господдержки: ранее они стали заёмщиками по льготным программам ФРП Иркутской области.

«С помощью маркировки государство борется с контрафактом. По уникальному цифровому коду можно отследить движение продукции: кто и когда изготовил или импортировал товар, какой магазин его купил и продал. Маркировка гарантирует, что оптовики не закупят подделку и далее её не получат розничные сети. Благодаря займам федерального ФРП наши производители смогут приобрести необходимое оборудование без одномоментного изъятия существенных денежных средств из оборота предприятия. А региональный Фонд традиционно помогает предприятиям в оформлении заявок», — подчёркивает директор Фонда развития промышленности Иркутской области Яна Шевченко.

Обязательной маркировке подлежит различная продукция, от воды и безалкогольных напитков до медицинских изделий, БАДов, растительных масел и кормов для животных. Полный перечень товаров, подлежащих маркировке, утверждён Распоряжением Правительства РФ № 792-р. В рамках программы «Маркировка товаров» льготное заёмное финансирование предоставляется на целевую закупку инженерного оборудования и программного обеспечения для маркировки товаров из данного перечня. Для этих целей ООО «Техпополимер» получило 9,8 миллиона рублей, а ООО «Натуральные напитки» — 25 миллионов рублей.

«Благодаря усилиям Правительства Иркутской области и наших коллег из федерального Фонда развития промышленности удалось выстроить эффективную систему поддержки региональных предприятий, которая даёт им возможность получить финансовые средства на развитие производств по самым разным направлениям. И «Технополимер», и «Натуральные напитки» — как раз такие кейсы: ранее предприятия получили займы по региональным программам для закупки нового производственного оборудования, а теперь стали получателями господдержки от федерального ФРП для внедрения обязательной маркировки», — объясняет заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области Марина Петрова.

Напомним, Фонд развития промышленности Иркутской области был создан в 2017 году Министерством экономического развития и промышленности Иркутской области при поддержке Правительства региона. За время его работы было поддержано более 90 производств: вместе с проектами, получившими чистое федеральное финансирование, это более 10,8 миллиарда рублей заёмных средств. С 2024 года в число компаний, которые могут получить льготный заем в Фонде, добавили предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности.

Актуальные новости о других проектах и производствах, поддержанных региональным ФРП, а также информацию о программах льготного финансирования вы найдёте в телеграм-канале и ВК-аккаунте Фонда развития промышленности Иркутской области.