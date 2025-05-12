ИНК и Фонд Марины Седых поздравили более 400 ветеранов Иркутской области

Иркутская нефтяная компания (ИНК) и Благотворительный фонд Марины Седых поздравили более 400 ветеранов Иркутской области с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.

В Иркутске и Усть-Куте в рамках ежегодной акции «С Днём Победы!» ветераны Великой Отечественной войны, вдовы участников войны, труженики тыла, дети войны и бывшие узники концлагерей получили подарки и адресную помощь. В Усть-Куте Фонд Марины Седых передал 260 продуктовых наборов, в Иркутске сотрудники и волонтеры ИНК поздравили ветеранов на дому и организовали праздничный концерт с угощением в геронтологическом центре в пос. Маркова. Сладкие наборы были переданы и в паллиативное отделение больницы №7.

Кроме того, Фонд совместно с ИНК профинансировал двухнедельную программу реабилитации в санатории «Усть-Кут», включающую проживание, питание, медицинские процедуры и консультации врачей Иркутской областной больницы. Реабилитационное лечение уже прошли 60 человек, программа продлится до конца 2025 г.

Благотворительную акцию «С Днем Победы!» ИНК и Фонд Марины Седых реализуют с 2014 г. Сотрудники компании ежегодно принимают активное участие, в том числе приобретая подарки на личные средства.