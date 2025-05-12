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Зеленский летит в Стамбул: переговоры с Путиным без перемирия

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11 мая 2025
Путин предлагает Украине возобновить прямые переговоры и встретиться в Стамбуле
11 мая 2025

Президент Украины Владимир Зеленский решил отправиться в Стамбул 15 мая, независимо от решения России о прекращении огня с 12 мая, сообщает Axios со ссылкой на украинского чиновника. Зеленский подчеркнул, что Украина ожидает полного и длительного прекращения огня для поддержки дипломатии и надеется на встречу с президентом России Владимиром Путиным в Турции, передаёт РБК.

Президент России Владимир Путин предложил возобновить переговоры без предварительных условий и встретиться 15 мая в Стамбуле. Он выразил надежду на достижение нового, реального перемирия. Зеленский же ранее настаивал на необходимости 30-дневного прекращения огня перед началом переговоров.

Помощник российского президента Юрий Ушаков подтвердил готовность России направить делегацию в Турцию, отметив, что переговоры должны учитывать прерванные в 2022 году обсуждения и реальную ситуацию.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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