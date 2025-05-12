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Трамп снижает цены на лекарства: исторический указ для Америки

Президент США Дональд Трамп объявил о подписании указа, который снизит цены на рецептурные лекарства и фармацевтические препараты в стране на 30-80%. Об этом он сообщил в своем посте в соцсети Truth Social, передаёт РБК.

Трамп заявил, что указ станет одним из самых значимых в истории США, и цены на лекарства снизятся почти сразу. По его словам, это обеспечит справедливость в Америке, тогда как в других странах цены на лекарства могут вырасти для соблюдения баланса.

Он объяснил, что ранее высокие цены на лекарства в США были обусловлены затратами на исследования и разработки, но благодаря глобализации и обмену технологиями цены будут уравнены для всех стран.

Трамп подчеркнул, что это решение приведет к значительному сокращению затрат на здравоохранение и сэкономит триллионы долларов для американского бюджета.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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