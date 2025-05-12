Эксперты ожидают снижения ключевой ставки до 19% к концу 2025 года

Инфляционные риски все еще сохраняются. Об этом пишет газета «Известия».

По мнению большинства опрошенных аналитиков, Банк России начнет постепенно снижать ключевую ставку с июля 2025 года. В базовом сценарии она может опуститься до 19%, а при оптимистичном развитии событий – до 16-17%.

Однако эксперты предупреждают, что слишком быстрое смягчение денежно-кредитной политики маловероятно из-за сохраняющихся инфляционных рисков.

Решение о снижении ставки ЦБ примет только после анализа данных по инфляции за апрель-май. Как отметила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, регулятор учитывает и внешние факторы – снижение прогноза цен на нефть до $60 за баррель и рост торговых барьеров в мире. При этом увеличение дефицита бюджета до 3,8 трлн рублей может заставить ЦБ сохранить осторожную позицию.

Аналитики ожидают, что даже умеренное снижение ставки оживит российский фондовый рынок, а индекс Мосбиржи к концу года может достичь 3700 пунктов. Однако окончательное решение будет зависеть от динамики инфляции, которая пока не демонстрирует устойчивого замедления.