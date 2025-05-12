Законопроект о локализации такси: что ждет водителей и автопроизводителей?

Законопроект о локализации автопарка такси, который вызвал критику со стороны бизнес-сообщества, планируется принять во втором чтении 13 мая, сообщает газета "Ведомости". Профильный комитет по транспорту Госдумы предложил эту дату, несмотря на отклонение смягчающих поправок правительства. Изначально законопроект, предложенный Андреем Кутеповым и Владимиром Гутеневым, предусматривал, что с 1 октября 2025 года все легковые автомобили для перевозок должны быть произведены в России.

Ко второму чтению предложено сдвинуть срок вступления в силу закона на 1 марта 2026 года. Также добавлена норма, разрешающая использовать в такси машины, произведенные по специальным инвестиционным контрактам. Исключения предусмотрены для Калининградской области и Дальнего Востока, где требования будут применяться позже.

Сенатор Кутепов пояснил, что ежегодное обновление автопарка такси составляет 40 000–60 000 машин, и необходимо рассчитать возможности «АвтоВАЗа» и создать ремонтную базу на Дальнем Востоке. Компания «Яндекс такси» выразила несогласие с текущей версией законопроекта, заявив о необходимости дополнительного обсуждения и отсрочки новых требований.