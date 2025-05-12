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Карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в Топ-4 кредитных карт с бесплатными переводами

Кредитная карта  «120 дней на максимум»  Банка Уралсиб вошла в подборку кредитных карт, с которых можно бесплатно или в грейс-период переводить кредитный лимит, по версии Банки.ру. В исследовании рассматривались предложения российских банков на 23.04.2025 г.

«120 дней на максимум» флагманская кредитная карта Банка Уралсиб с льготным периодом кредитования до 120 дней, бесплатным обслуживанием и снятием наличных без комиссии. Ее можно заказать онлайн по одному документу и получить курьерской доставкой (либо оформить цифровую карту). По карте доступен кешбэк до 30% за покупки у партнеров.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредитования по карте «120 дней на максимум» на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Также подробнее об условиях по кредитным картам можно узнать по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или в ближайших отделениях Уралсиба.

Реклама. Дополнительный офис "Иркутский" Филиала ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г. Новосибирск. Банк УРАЛСИБ erid:2Vfnxx5T2gQ

/ Сибирское Информационное Агентство /


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