Потенциальные эмитенты потеряли интерес к IPO из-за высокой ключевой ставки

За 4 месяца 2025 года на биржу вышла только одна компания. Об этом пишет газета «Известия».

В 2025 году рынок IPO замедлился: за четыре месяца лишь JetLend провел размещение на СПБ Бирже. Годом ранее за тот же период вышли шесть компаний, а весь 2024-й стал рекордным за 17 лет (14 размещений).

Эксперты объясняют спад высокой ключевой ставкой (21%), снижением индекса Мосбиржи до 2800 пунктов и неопределенностью на рынке. Это делает депозиты выгоднее акций.

Некоторые компании, включая Rubytech и «Дом.РФ», сохраняют планы на IPO. Власти намерены стимулировать размещения, чтобы удвоить капитализацию рынка к 2030 году. Однако для этого, по оценкам, нужно проводить IPO на 3,8–4,5 трлн рублей ежегодно – в 2024-м объем составил лишь 85 млрд.

Оживления IPO следует ожидать при переходе Банка России к уменьшению ключевой ставки – это снизит привлекательность инструментов с фиксированной доходностью, таких как вклады, уверен старший инвестиционный советник сервиса «Газпромбанк Инвестиции» Давид Григорьев.