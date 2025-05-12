Игорь Кобзев утвердил Андрея Южакова на пост зампреда правительства Приангарья

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев подписал указ о назначении Андрея Южакова на должность заместителя председателя правительства Иркутской области, начиная с 12 мая 2025 года.

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Южаков будет координировать деятельность министерств культуры, спорта, молодежной политики, службы по охране объектов культурного наследия и архивного агентства региона.

Андрей Южаков родился в 1979 году в Ангарске и имеет обширный опыт работы в области медиа и управления. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, Южаков трудовую деятельности начинал корреспондентом Независимой телерадиокомпании Ангарска. Затем работал в газете «Вся неделя Ангарск». В 2007 году был назначен пресс-секретарем главы города Ангарска. В 2010-2012 годах был пресс-секретарем Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия». В 2012 – 2015 годах являлся пресс-секретарем Финансово-строительной компании «Новый город». С 2015 по 2018 годы – первый заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области. С 2020 по 2024 годы – советник мэра Иркутска, заместитель мэра – руководитель аппарата администрации Иркутска, первый заместитель мэра Иркутска, вице-мэр Иркутска. С мая 2025 года – заместитель Председателя Правительства Иркутской области.