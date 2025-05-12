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Кофе, бургер, скидки на связь: T2 объявляет понедельник в Приангарье днем подарков

Мобильный оператор T2 вновь запускает акцию «Понедельники». Компания предлагает своим абонентам получать подарки каждый первый день недели и впервые делиться ими с клиентами других операторов. Партнерами T2 в Иркутской области стали сеть кафе быстрого питания «Вкусно – и точка», сервис аренды самокатов Whoosh, такси Яндекс Go и другие любимые компании и сервисы. Каждый понедельник клиенты могут выбрать сразу три предложения из набора офферов, в том числе подключить друзей к T2 с выгодой 50% или сэкономить 3000 рублей при покупке смартфона. Акция продлится до 16 июня включительно.

Компания T2 предлагает своим абонентам начинать неделю «по другим правилам» и превращает понедельники из тяжелого дня – в приятный. Скрасить начало рабочей недели клиентам оператора в Иркутской области помогут бодрящий напиток и чикенбургер от «Вкусно – и точка» всего за 1 рубль, скидки на прокат самоката Whoosh, поездку в такси с Яндекс Go и, например, бонус на топливо от сервиса «Яндекс Заправки».

Абоненты могут выбрать сразу три подарка из целого пула. Среди предложений есть скидка 50% на связь при подключении к T2, скидка 3000 рублей на покупку мобильного телефона, бесплатная подписка MiXX S, с которой целый месяц можно смотреть любимые фильмы и сериалы на платформах топовых онлайн-кинотеатров. Также можно получить скидки на онлайн-шопинг, доставку продуктов, доступ к сервису электронных книг и другие привилегии.

Впервые подарками можно делиться с друзьями. Порадовать можно любого человека, независимо от того, SIM-картой какого оператора он пользуется. Также получать подарки по понедельникам могут все пользователи подписки MiXX.

Чтобы принять участие в акции, достаточно:

  • зайти в мобильное приложение T2;
  • перейти в раздел «Больше» (значок подарка в правом нижнем углу);
  • выбрать нужный оффер (до трех штук);
  • кликнуть по кнопке «Получить подарок»;
  • промокод, который придет в SMS, ввести в специальное поле на сайте партнера или показать кассиру до оплаты заказа.

Срок проведения акции: с 5 мая 2025 года по 16 июня 2025 года. С полной информацией можно ознакомиться на сайте в разделе «Подробные условия акции».

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/ Сибирское Информационное Агентство /


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