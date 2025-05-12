Спрос на трейд-ин при покупке жилья вырос на 20–25%

В 2025 году россияне стали активнее использовать трейд-ин при покупке квартир – спрос на эту услугу вырос на 20–25% с начала года. В Москве количество запросов увеличилось на 33% по сравнению с концом 2024 года. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на заявление девелоперской компании «Мангазея».

Эксперты связывают рост с ожиданием снижения ключевой ставки и возможной отмены комиссий по семейной ипотеке. Трейд-ин позволяет продать имеющееся жилье через партнеров застройщика и направить вырученные средства на покупку новостройки.

Чаще всего в таких сделках участвуют квартиры старого фонда, доставшиеся по наследству. Популярен вариант с отсрочкой выезда – до 4 лет, но затем владельцу придётся арендовать жилье, если оно не продано.

Основной схемой остается бронирование новостройки на время продажи старой квартиры – на нее приходится 85–90% сделок. Реже используют выкуп недвижимости застройщиком со скидкой 25–30%.

Риски включают затягивание продажи вторичного жилья – сроки выросли до 114 дней. Однако трейд-ин остаётся востребованным из-за высоких ипотечных ставок и желания покупателей быстрее переехать в новое жилье.