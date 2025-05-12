Большинство иркутян видят в образовании путь к самореализации

Скептически к обучению в вузе относятся 16 респондентов. Данные опроса приводит рекрутинговый сервис SuperJob.

76% жителей Иркутска считают качественное образование важным, причем 53% рассматривают его прежде всего, как способ самореализации, а 23% – как гарантию стабильной профессии. Аналогичные взгляды разделяют 76% жителей Ямало-Ненецкого автономного округа.

Сторонники образования отмечают, что оно развивает критическое мышление, повышает шансы на трудоустройство и помогает адаптироваться к изменениям. Однако 16% респондентов скептически оценивают его значимость, указывая на разрыв между учебными программами и требованиями рынка, а также рост влияния ИИ.

Женщины чаще мужчин видят ценность в образовании (78% против 74%). Наибольшую важность ему придают люди старше 45 лет (82%) и обладатели высшего образования (81%). Молодежь до 35 лет относится к нему менее однозначно – лишь 71% считают его значимым. Также в пользу образования чаще высказываются респонденты с доходом от 100 тыс. рублей (77%).