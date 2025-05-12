Разница в стоимости квадратного метра на «первичке» и «вторичке» в Иркутске достигла 28%

Это 6 место среди крупных городов России. Данные приводит «Циан Аналитика».

Разница между стоимостью квадратного метра в новом и вторичном жилье в Иркутске составила 28% – или 41 тыс. рублей (185,2 тыс., против 144,2 тыс. рублей). Это 6 место среди крупных городов России.

Наибольший разрыв зафиксирован в Челябинске, Новокузнецке, Томске и Тольятти, где новостройки стоят на 46–51% больше. В Москве и Петербурге разница меньше – 14% и 18%.

За последний год цены на первичном рынке выросли на 13%, тогда как на вторичном – лишь на 6%.

Всего пять лет назад первичное жилье в среднем было на 4% дешевле вторичного, но ситуация изменилась из-за активного роста цен в новостройках, подогреваемого льготной ипотекой и переходом на эскроу-счета. Сейчас только в Ставрополе и Махачкале вторичное жилье остается дороже.

«Разрыв цен между первичкой и вторичкой продолжает увеличиваться, к настоящему времени он достиг уже 23% – это рекордное значение. Цены в новостройках продолжают расти быстрее, чем в готовом жилье даже после завершения льготной ипотеки: скидок стало больше, но их размер обычно невелик, на рынок выходит меньше новых проектов с дешёвым предложением на этапе котлована, растет себестоимость строительства и затраты на обслуживание подорожавшего проектного финансирования, – комментирует Елена Бобровская, эксперт «Циан Аналитики». – Одновременно на вторичном рынке таких стимулов для роста нет. В большинстве городов цены предложения фактически стагнируют».