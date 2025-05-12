Банк Уралсиб стал партнером праздничных мероприятий к Дню Победы в Белово Кемеровской области

9 мая на Центральной площади г. Белово Кемеровской области прошли мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной Войне, партнером праздника стал Банк Уралсиб.

Праздничные мероприятия открыл митинг-концерт, затем состоялось шествие «Бессмертного полка», далее эстафету праздника приняла концертная программа творческих коллективов ЦДК «Победа пригласила нас на вальс!». Гости праздника с удовольствием посетили выставку раритетных автомобилей советского времени и стали свидетелями установления рекорда России по перемещению кузова автомобиля «Победа» на дистанции 80 метров. Кроме этого, был установлен еще один рекорд «Самая длинная гиревая эстафета» 80 кузбасских гиревиков на 10 помостах. Викторина на тему: «Исторические факты о Великой Отечественной войне» также привлекла внимание гостей праздника, победители были награждены подарками от Банка Уралсиб. Вечером на Центральной площади прошли народные гуляния и дан праздничный салют.

Банк Уралсиб выступил партнером нескольких культурных, спортивных и социальных проектов в Сибирском регионе в рамках празднования юбилея Великой Победы. Уралсиб выступил генеральным партнером выставки «Победителям посвящается», торжественное открытие которой состоялось 29 апреля в Новосибирском художественном музее. Кроме этого, банк стал партнером региональных соревнований по конному спорту в Барнауле, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной Войне.

«Банк уделяет большое внимание поддержке социальных, культурных и спортивных событий в регионах своего присутствия, и продолжит принимать участие в таких проектах», – отметила исполнительный директор, руководитель Урало-Сибирского макрорегиона ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Наталья Голубева.