Жители Иркутской области на майских праздниках летали в СНГ и Азию

Традиционные длинные выходные за границей в этом году провели на 43% больше жителей Приангарья, чем годом ранее. Спрос на зарубежные туры в целом по стране вырос также на 43%. В топе у иркутян страны Азии и бывшего СССР. К таким выводам пришли аналитики МегаФона и «Слетать.ру».

Жители Иркутской области в активнее всего летали в Таиланд. Причем по сравнению с прошлым годом туда из региона поехали на 19% больше туристов. Вторым по популярности стал Китай, показавший прирост посетителей на 75%. Также абоненты МегаФона из Приангарья ездили в Монголию, Узбекистан и Грузию.

Россияне, напротив, больше всего летали не в Таиланд, а Турцию: здесь отдохнуло 15% от всех путешественников, посетивших зарубежные страны в майские праздники. На втором месте – Белоруссия (12%), на третьем – Казахстан (8%). В топ-5 вошли также ОАЭ и Египет. Специалисты «Слетать.ру» подсчитали, что на туры в Турцию пришлось 35% от общего объёма заявок, в Египет – 18%, а в ОАЭ – 9%.

А вот тройку по приросту турпотока составили экзотические страны из разных частей света: представитель Азии – Вьетнам – вырос сразу на 182%, африканский Тунис – на 114%, а жемчужина Ближнего Востока – Иордания – на 88%. По данным «Слетать.ру», спрос на туры во Вьетнам увеличился сразу в 5,5 раза.

Заметно вырос интерес россиян к странам Африки: сюда направилось на 40% больше наших туристов, чем годом ранее. Кроме Туниса, показавшего наибольший прирост, популярнее стали Марокко (+67%), Египет (+42%) и ЮАР (+27%). Египет также стал лидером по посещаемости среди стран Африки.

Странам Азии нелегко обогнать Вьетнам по росту турпотока, однако и к ним стало больше внимания: чаще стали ездить в Китай (+65%), Японию (+52%), Сингапур (+43%), Индонезию и Монголию (у обеих +34%). Интересно, что год назад Китай делил первенство с Таиландом (сюда приехали по 30% всех путешественников, выбравших Азию), а в этом году между странами заметен существенный разрыв в количестве туристов: Китай выбрали 38%, Таиланд – 23%.

В Европу турпоток вырос незначительно – на 4%. А вот страны СНГ, которые годом ранее показывали падение, в этом году привлекли на 22% больше туристов.