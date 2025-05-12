США и Китай снижают пошлины: новое соглашение на 90 дней

Делегации США и Китая, после переговоров в Женеве, договорились о значительном снижении взаимных тарифов на 90 дней, сообщает Bloomberg. Министр финансов США Скотт Бессент и министр торговли КНР Ли Ченьян объявили, что Вашингтон снизит пошлины на китайские товары с 145% до 30%, а Пекин на американские — с 125% до 10%, передаёт РБК.

В совместном заявлении, опубликованном на сайте Белого дома, говорится, что стороны создадут механизм для продолжения обсуждений экономических и торговых отношений. Бессент отметил, что обе стороны стремятся к более сбалансированной торговле, и ни одна из них не хочет разрыва отношений.

Ранее, 2 апреля, президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин против десятков стран, но вскоре они были приостановлены, оставив только базовый тариф в 10%. Для Китая тарифы достигли 145%, что вызвало ответные действия Пекина. Вашингтон связывал введение тарифов с торговыми дисбалансами и вопросами безопасности.

Западные СМИ отмечали, что введенные пошлины в некоторой степени оказались выгодными для Китая. The Wall Street Journal сообщала, что тарифная политика Трампа «ослабила глобальную уверенность в надежности США» и стала «настоящим подарком» для китайского лидера Си Цзиньпина.

Bloomberg также подчеркнул, что действия Трампа укрепили позиции Си внутри Китая: если ранее он сталкивался с критикой за жесткие меры во время пандемии коронавируса, то пошлины способствовали сплочению вокруг него, и даже те, кто раньше его критиковал, теперь выражают ему поддержку.