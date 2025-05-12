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Россия попала в ТОП-7 крупнейших потребителей вина

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Согласно предварительному отчету Международной организации винограда и вина (OIV), опубликованным в конце 2024 года, Россия поднялась на седьмое место в списке крупнейших мировых потребителей вина. За прошедший год россияне выпили около 8,1 миллиона гектолитров напитка, увеличив показатель на 2,4%, сообщает РБК.

Этот рост позволил обогнать такие страны, как Аргентина, Португалия и даже крупнейший рынок Азии — Китай, где спрос сократился почти на одну пятую, составив всего 5,5 миллионов гектолитров. Несмотря на снижение общего объема мирового потребления вина на 3,3%, именно Соединённые Штаты удержали лидерство с показателем 33,3 миллиона гектолитров, хотя сами американцы тоже стали пить меньше примерно на 6%.

Остальные позиции топ-6 заняли традиционные винодельческие державы Европы: Франция, Италия, Германия, Великобритания и Испания. Общее количество вина, употребленного жителями планеты Земля в прошлом году, составило  214 млн гектолитров, опустившись до минимального уровня за шесть десятилетий.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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