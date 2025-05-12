Новая шкала НДФЛ: поступления в бюджет увеличились на 40%

Федеральная налоговая служба (ФНС) впервые обнародовала данные о поступлениях от новой пятиступенчатой шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ), сообщает "Известия" со ссылкой на статистику ведомства. За первый квартал 2025 года в федеральный бюджет России поступило 37,8 млрд рублей, что почти на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было собрано 27 млрд рублей.

Ранее действовала двухступенчатая шкала с налоговыми ставками 13% и 15%, где повышенная ставка применялась к доходам свыше 5 млн рублей в год. С начала 2025 года система НДФЛ усложнилась, введя пятиступенчатую шкалу, где для физических лиц с доходом более 2,4 млн рублей в год ставка варьируется от 15% до 22%. Эта ставка применяется только к сумме, превышающей установленный порог.