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Новая шкала НДФЛ: поступления в бюджет увеличились на 40%

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30 апреля 2025

Федеральная налоговая служба (ФНС) впервые обнародовала данные о поступлениях от новой пятиступенчатой шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ), сообщает "Известия" со ссылкой на статистику ведомства. За первый квартал 2025 года в федеральный бюджет России поступило 37,8 млрд рублей, что почти на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было собрано 27 млрд рублей.

Ранее действовала двухступенчатая шкала с налоговыми ставками 13% и 15%, где повышенная ставка применялась к доходам свыше 5 млн рублей в год. С начала 2025 года система НДФЛ усложнилась, введя пятиступенчатую шкалу, где для физических лиц с доходом более 2,4 млн рублей в год ставка варьируется от 15% до 22%. Эта ставка применяется только к сумме, превышающей установленный порог.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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