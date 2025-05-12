Банк Уралсиб вошел в Топ-10 банков по объемам ипотечного кредитования

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 российских банков по объемам ипотечного кредитования в марте 2025 года, согласно данным аналитического исследования ДОМ.РФ. Всего за март Уралсиб выдал кредитов на сумму более 3,8 млрд рублей.

По общему объему выдач ипотечных кредитов Банк Уралсиб занимает 10 место в рейтинге, по объему кредитования на покупку жилья в новостройках – 9 место, по объему кредитования готового жилья – 6 место.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».