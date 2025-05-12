Губернатор Иркутской области обсудил миграционную политику на заседании в СФО

Регион занимает второе место в Сибири по миграционной привлекательности. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял участие в заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в Сибирском федеральном округе, которое прошло в Новосибирске под руководством Анатолия Серышева. Мероприятие было приурочено к 25-летию института полпредов, созданного указом Владимира Путина.

Полпред отметил важность согласованной работы федеральных и региональных властей, подчеркнув роль губернаторов в развитии сибирских регионов. Основной темой обсуждения стала миграционная политика. Серышев указал, что миграция является ресурсом для экономического роста, но требует обновлённых подходов, включая соблюдение иностранцами российских законов и традиционных ценностей.

Иркутская область, занимающая второе место в СФО по миграционной привлекательности, активно привлекает иностранную рабочую силу для развития ключевых отраслей. За последнее десятилетие число мигрантов в регионе выросло в 1,5 раза.

– В целях систематизации мер и координации деятельности в 2025 году в структуре аппарата мы создали отдел по социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан. Кроме того, в марте 2025 года создана межведомственная рабочая группа по этим вопросам. В рамках госпрограммы «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области» ежегодно предоставляются субсидии социально ориентированным НКО, которые занимаются проектами, в том числе, в сфере социокультурной адаптации иностранных граждан. Также правительство региона реализует еще целый ряд мероприятий по данному направлению, – прокомментировал Игорь Кобзев.