Сбер и ВТБ отменяют комиссии по льготной ипотеке

С 12 мая ВТБ отменил обязательные комиссии для застройщиков при выдаче льготной ипотеки с государственной поддержкой, сообщает пресс-служба банка. Это решение принято в рамках поручения президента, направленного на повышение доступности жилья для семей. Остальные условия кредитования, включая размер первого взноса, остаются без изменений.



Сбербанк также отменил комиссии для застройщиков по льготной ипотеке на платформе «Домклик» начиная с 13 мая.

Глава Сбербанка Герман Греф ранее предупреждал, что отмена комиссий может привести к снижению объема выдачи ипотечных кредитов, так как банки не могут работать в убыток.



Глава ВТБ Андрей Костин поддержал Грефа, подчеркнув, что что комиссии вводились не от хорошей жизни. «Мы не хотели вводить комиссии, но были вынуждены из-за конкуренции. Президент сказал отменить — мы сделаем», — заверил Костин.