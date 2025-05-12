Россия планирует стать лидером по экспорту нефти и газа в Азии к 2050 году

Александр Новак сообщил, что к 2050 году Россия займет лидирующую позицию среди поставщиков нефти и газа на азиатском континенте. Об этом вице-премьер рассказал в своей публикации в журнале «Энергетическая политика», передаёт РБК.

По словам Новака, уже в ближайшее десятилетие объемы нефтедобычи достигнут уровня 540 миллионов тонн ежегодно, а объем экспорта трубопроводного газа планируется вернуть до отметки 197 миллиардов кубометров к 2036 году. Через четверть века общий объем добываемого газа составит примерно 1 триллион кубометров.

Сегодняшняя позиция России на мировом энергетическом рынке позволяет ей оставаться одним из крупнейших производителей нефти, контролируя почти десятую часть глобального рынка. Страна обладает крупнейшими запасами природного газа и находится на второй позиции по объему его добычи, обеспечивая около шестнадцати процентов мировых объемов.

Для реализации амбициозных целей, обозначенных в апрельской версии Энергостратегии-2050, потребуется активное привлечение новых ресурсов и применение современных технологий. Как подчеркнул Новак, около шестидесяти процентов российских месторождений относятся к категории трудноизвлекаемых. Для повышения эффективности разработки таких участков необходимы налоговая поддержка и дополнительные меры стимулирования геологических исследований, включая локализацию высокопроизводительного оборудования для глубокого бурения.

Важнейшей задачей является поддержание высокого уровня экспортного потенциала страны, особенно в области сжиженного природного газа (СПГ). Здесь ключевыми направлениями станут развитие собственной технологической базы, увеличение количества судов для транспортировки газа и строительство специальных центров хранения и торговли СПГ.