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Турецкие авиалинии вводят штрафы: встающие до остановки пассажиры под прицелом

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Турецкие авиавласти ввели новые штрафы для пассажиров, которые встают до полной остановки самолета и отключения сигнала ремней безопасности. Эти меры уже вступили в силу, и Turkish Airlines уведомила об этом свои экипажи, сообщает РБК со ссылкой на Haber Gazetesi.

Генеральное управление гражданской авиации (SHGM) утвердило новый циркуляр, который предусматривает административные штрафы за подобные нарушения. Экипажам предписано делать специальное предупреждение пассажирам после «прощального объявления», чтобы те оставались на своих местах до отключения сигнала ремней безопасности.

Циркуляр также касается предупреждений для пассажиров, курящих на борту, и направлен на повышение дисциплины и осведомленности. Turkish Airlines проинформировала своих бортпроводников о новых правилах, согласно которым пассажиры, встающие до полной остановки самолета или открывающие багажные полки, будут считаться нарушителями и могут быть подвергнуты административным санкциям.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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