Грановщина получит новую женскую консультацию за 170 млн рублей

В Иркутской области, в деревне Грановщина, будет построено некапитальное строение для женской консультации, сообщает RosTender.info. На улице Объездная, 132, планируется возведение одноэтажного здания из блок-контейнеров. Аукцион на выбор подрядчика уже объявлен, и заявки принимаются до 15 мая.

Будущая женская консультация предложит широкий спектр услуг, включая консультации гинекологов и акушеров, профилактические осмотры, диагностические процедуры и ведение беременности. Особое внимание будет уделено планированию семьи и репродуктивному здоровью. В холле будет оборудована детская зона с ярким диваном, грифельной доской и развивающими игрушками. Завершение строительства запланировано на 30 ноября 2025 года, а стоимость проекта составит 170 млн рублей.