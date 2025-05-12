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Грановщина получит новую женскую консультацию за 170 млн рублей

В Иркутской области, в деревне Грановщина, будет построено некапитальное строение для женской консультации, сообщает RosTender.info. На улице Объездная, 132, планируется возведение одноэтажного здания из блок-контейнеров. Аукцион на выбор подрядчика уже объявлен, и заявки принимаются до 15 мая.

Будущая женская консультация предложит широкий спектр услуг, включая консультации гинекологов и акушеров, профилактические осмотры, диагностические процедуры и ведение беременности. Особое внимание будет уделено планированию семьи и репродуктивному здоровью. В холле будет оборудована детская зона с ярким диваном, грифельной доской и развивающими игрушками. Завершение строительства запланировано на 30 ноября 2025 года, а стоимость проекта составит 170 млн рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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