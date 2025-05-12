Дороги к Байкалу и Ольхону: Иркутская область запускает масштабный ремонт

В Иркутской области в этом году планируется ремонт восьми участков автомобильных дорог, ведущих к популярным туристическим объектам, а также начало работ на семи дополнительных участках. Общая протяженность всех 15 участков составит около 130 километров. Эти работы входят в национальный проект «Инфраструктура для жизни» и охватывают ключевые территории региона.

Максим Лобанов, министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области, отметил, что ремонт дорог, пользующихся популярностью у туристов, значительно способствует развитию туризма в регионе. На эти цели из федерального и областного бюджетов выделено более трех миллиардов рублей.

Одними из самых популярных у туристов местами в регионе являются Малое море озера Байкал и остров Ольхон. Туда ведёт автодорога Баяндай – Еланцы – Хужир. На ней завершат ремонт двух участков, расположенных на материке, на самом Ольхоне – капитальный ремонт двух участков и ремонт дороги Хужир – Харанцы. Общая протяженность всех пяти участков составляет около 25 километров. В Ольхонском районе, в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, продолжат реконструкцию участка автомобильной дороги Тогот – Курма протяжённостью 17 километров. Сейчас специалисты подрядной организации проводят формирование земельного полотна. Завершить реконструкцию планируется в 2027 году.

На автодороге Иркутск – Усть-Ордынский – Жигалово будет отремонтировано более 46 километров. Эта дорога ведет к археологическому памятнику «Шишкинские писаницы» и культурно-просветительскому центру в селе Анга. Завершение капремонта и ремонта планируется в следующем году.

На автодороге Иркутск – Оса – Усть-Уда работы охватят участки общей длиной более 40 километров, включая первый этап реконструкции в Осинском районе и ремонт в Иркутском районе.

В Иркутске на улице Подгорной проведут комплексный ремонт участка от ул. Тимирязева до ул. Байкальской, расположенного рядом с популярным туристическим местом — 130 кварталом и скульптурой «Бабр».