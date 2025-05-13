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Герой России Сергей Степанов прибыл в Иркутск

В Иркутск прибыл Герой России Сергей Степанов, уроженец Нукутского района, удостоенный высшей награды страны за мужество в специальной военной операции. Гвардии младший сержант Степанов приехал в отпуск после реабилитации в госпитале, и в аэропорту его встречали с почестями. Среди встречающих были родные, коллеги и сослуживцы. Видео в телеграм-канале разместил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

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Сергей Степанов, скромно улыбаясь, отметил, что на передовой он просто выполнял свой долг. Его подвиг уже «стал примером для подрастающего поколения», подчеркнул глава региона. После отпуска он планирует вернуться к своим боевым товарищам, чтобы передавать опыт молодым.

Напомним, что Сергей Степанов, родившийся в селе Хамхар Нукутского района в 1977 году и отец троих детей, удостоен звания Героя России указом президента Владимира Путина. Летом прошлого года он ушел защищать Родину и служил старшим стрелком мотострелкового подразделения. 7 февраля 2025 года Степанов во главе штурмовой группы захватил позиции противника, проявив беспримерное мужество и самообладание. Несмотря на ранения, он продолжал командовать и вдохновлять бойцов, что привело к уничтожению вражеских сил и захвату двух станций БПЛА.

В Иркутской области шесть жителей удостоены звания Героя России, четверо из них — посмертно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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