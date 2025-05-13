Герой России Сергей Степанов прибыл в Иркутск

В Иркутск прибыл Герой России Сергей Степанов, уроженец Нукутского района, удостоенный высшей награды страны за мужество в специальной военной операции. Гвардии младший сержант Степанов приехал в отпуск после реабилитации в госпитале, и в аэропорту его встречали с почестями. Среди встречающих были родные, коллеги и сослуживцы. Видео в телеграм-канале разместил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Сергей Степанов, скромно улыбаясь, отметил, что на передовой он просто выполнял свой долг. Его подвиг уже «стал примером для подрастающего поколения», подчеркнул глава региона. После отпуска он планирует вернуться к своим боевым товарищам, чтобы передавать опыт молодым.

Напомним, что Сергей Степанов, родившийся в селе Хамхар Нукутского района в 1977 году и отец троих детей, удостоен звания Героя России указом президента Владимира Путина. Летом прошлого года он ушел защищать Родину и служил старшим стрелком мотострелкового подразделения. 7 февраля 2025 года Степанов во главе штурмовой группы захватил позиции противника, проявив беспримерное мужество и самообладание. Несмотря на ранения, он продолжал командовать и вдохновлять бойцов, что привело к уничтожению вражеских сил и захвату двух станций БПЛА.

В Иркутской области шесть жителей удостоены звания Героя России, четверо из них — посмертно.