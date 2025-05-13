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Переговоры в Стамбуле: Европа отложит санкции против Москвы

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Зеленский летит в Стамбул: переговоры с Путиным без перемирия
12 мая 2025

Европейские лидеры готовы дождаться возможной встречи президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина в Турции, прежде чем обращаться к США с просьбой о введении новых санкций против Москвы, сообщает Bloomberg. После переговоров между американскими и европейскими чиновниками стало ясно, что Вашингтон хочет предоставить возможность для переговоров между Москвой и Киевом 15 мая, прежде чем усиливать давление на Путина, сообщает РБК.

Если Путин откажется от встречи с Зеленским или Россия не согласится на немедленное прекращение огня, европейские лидеры призовут президента Дональда Трампа исполнить угрозу ввести санкции против Москвы. Однако, как пишет The Guardian, заявление Трампа о необходимости немедленного согласия Украины на переговоры с Путиным может осложнить планы Европы по убеждению США в необходимости санкций.

На прошлой неделе президент России предложил возобновить прямые переговоры с Украиной без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Зеленский выразил готовность к переговорам и заявил, что будет ждать Путина в Стамбуле.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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