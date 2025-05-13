Парад Победы в Москве собрал рекордную телеаудиторию

Парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, состоявшийся 9 мая в Москве, собрал рекордную телеаудиторию за последние пять лет. Согласно данным исследовательской компании Mediascope, трансляцию парада на 21 телеканале посмотрело 38,4 млн россиян старше 4 лет, что составило 28% рейтинга. Высокий интерес к событию эксперты связывают с круглой датой и участием зарубежных лидеров, сообщает газета "Ведомости".

В параде приняли участие более 11 500 военнослужащих, включая 1500 участников спецоперации на Украине, и 183 единицы боевой техники. Парад завершился пролетом пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи». Президент России Владимир Путин в своей речи подчеркнул важность празднования 9 Мая и заявил, что Россия никогда не согласится с искажением событий Второй мировой войны.

На параде присутствовали представители 13 иностранных государств и лидеры более 20 зарубежных стран, включая председателя КНР Си Цзиньпина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Трансляция на «Первом канале» собрала наибольшее количество зрителей — 16,3 млн человек, за ним следовали «Россия 1» и НТВ.