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Избиратели не увидят судимости и доходы кандидатов на участках: изменения в законе

Избиратели на участках не получат информацию о судимостях и доходах кандидатов: такое решение принято в рамках изменений в избирательное законодательство, которые одобрил комитет Госдумы по госстроительству. Перенарезка округов на выборах в Госдуму теперь будет происходить раз в пять лет, а не в десять, как это было ранее. Это связано с изменением численности населения в регионах, пояснил первый замруководителя фракции «Единая Россия» Дмитрий Вяткин, передаёт газета "Ведомости".

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Законопроект о новой нарезке к выборам в Госдуму 2026 года уже внесен в нижнюю палату. Изменения также касаются информации о кандидатах, представленной на стендах в помещениях для голосования. Теперь будет указано только название партии и ФИО кандидатов в общефедеральной части списка, но не их биографии.

Информация о доходах кандидатов и недостоверных сведениях будет доступна только в интернете, а сведения о судимости — лишь для кандидатов из общефедеральной части списков и одномандатников. Эксперты подчеркивают, что сокращение информации связано с наличием данных на сайте ЦИК, но это может повлиять на избирателей, принимающих решение непосредственно на участке.

5 заголовков:

1. "Избиратели не увидят судимости и доходы кандидатов на участках: изменения в законе"


/ Сибирское Информационное Агентство /


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