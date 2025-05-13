En+ требует более 1,2 млрд рублей от BitRiver

Один из крупных операторов майнинга в России, BitRiver, оказался в конфликте с бывшим партнером — компанией En+, сообщает "Коммерсант". Арбитражный суд Иркутской области удовлетворил иск структуры En+, взыскав с BitRiver более 950 млн рублей, и наложил обеспечительные меры.

Еще один иск на сумму более 250 млн рублей находится в процессе рассмотрения. BitRiver намерен оспорить действия En+ из-за отключения своих дата-центров в Иркутской области, что, по мнению юристов, угрожает парализовать бизнес.

Между тем, майнинг на юге Иркутской области запрещен до 2031 года, однако северные районы, где расположены мощности BitRiver, не подпадают под этот запрет.

По словам губернатора Игоря Кобзева, за последние пять лет энергопотребление в Иркутской области выросло на 28%. Из-за майнинга сформировался энергодефицит, который к 2030 году мог достичь 2,9 ГВт.

Тем не менее эксперты утверждают, что запрет майнинга проблему энергодефицита в регионе не решил.