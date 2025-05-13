Новости

En+ требует более 1,2 млрд рублей от BitRiver

Один из крупных операторов майнинга в России, BitRiver, оказался в конфликте с бывшим партнером — компанией En+, сообщает "Коммерсант". Арбитражный суд Иркутской области удовлетворил иск структуры En+, взыскав с BitRiver более 950 млн рублей, и наложил обеспечительные меры.

Читайте также:

В Иркутске обсудили проблемы и перспективы майнинга
6 мая 2025
Майнеров, похитивших электричество на 200 млн рублей, поймали в Иркутской области
29 апреля 2025

Еще один иск на сумму более 250 млн рублей находится в процессе рассмотрения. BitRiver намерен оспорить действия En+ из-за отключения своих дата-центров в Иркутской области, что, по мнению юристов, угрожает парализовать бизнес.

Между тем, майнинг на юге Иркутской области запрещен до 2031 года, однако северные районы, где расположены мощности BitRiver, не подпадают под этот запрет. 

По словам губернатора Игоря Кобзева, за последние пять лет энергопотребление в Иркутской области выросло на 28%. Из-за майнинга сформировался энергодефицит, который к 2030 году мог достичь 2,9 ГВт.

Тем не менее эксперты утверждают, что запрет майнинга проблему энергодефицита в регионе не решил.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Материалы сюжета "Майнеры":
Все материалы сюжета (434)


Реклама на сайте

MetaEstate
«Нарния» с сибирским характером. 5 преимуществ посёлка «Кроны»
Посёлки, вдохновлённые природой. MetaEstate запускает два новых загородных проекта
Ваш личный полуостров покоя. 5 фактов о посёлке «Уладова Парк»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес