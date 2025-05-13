Госбюджет получит на 7,5% больше дивидендов за счет Сбера и ВТБ

Дивидендные поступления в госбюджет в 2025 году увеличатся по сравнению с прошлым прогнозом правительства РФ на 3,4%, до 812,82 млрд руб., а по сравнению с прошлым годом – вырастут на 7,5%. Об этом сообщила Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

В основном повышение связано с тем, что в прогноз включены дивиденды по всем категориям акций крупнейшего российского налогоплательщика Сбербанка, которые числятся не на балансе Росимущества, а на балансе ФНБ. Также неожиданным для всех стало решение ВТБ выплатить дивиденды за 2024 год, хотя менеджмент банка уверял, что их не будет ранее 2026 года. Большой интригой являются возможные поступления от дивидендов Газпрома. Однако несмотря на наличие чистой прибыли, вероятность этого, на самом деле, очень невелика.

Сумма поступлений в бюджет от дивидендов, ожидаемая в 2025 году, достаточно значительна и равна примерно 0,4% от российского ВВП и более 2,1% от прогнозируемых совокупных доходов бюджета по итогам текущего года. На эту сумму, для сравнения, можно ещё раз проиндексировать пенсии всех российских пенсионеров, включая работающих, или направить её на реализацию важнейших национальных проектов.

Любые дополнительные доходы при том, что в текущем году дефицит бюджета ожидается в размере около 1,7% от ВВП, будут способствовать его сокращению.