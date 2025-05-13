Иркутская область вошла в десятку регионов по спросу на вахтовиков

Это 24% от общего числа предложений в регионе. Данные опроса приводит рекрутинговый сервис hh.ru.

В первом квартале 2025 года Иркутская область заняла девятое место среди российских регионов по доле вахтовых вакансий – 24% от общего числа предложений. Лидерами стали Забайкальский край и Магаданская область, где каждая третья вакансия предполагает вахтовый метод работы.

Средняя зарплата для вахтовиков в Иркутской области составила 168,7 тыс. рублей, что более чем вдвое превышает общероссийский уровень предложений. Наибольший доход предлагают в Магаданской области (188 тыс. рублей), Якутии (181,3 тыс. рублей) и Новосибирской области (174,9 тыс. рублей).

Несмотря на высокие зарплаты, интерес соискателей к вахте остаётся низким: только 3% россиян готовы рассматривать такой формат работы. В Иркутской области этот показатель составил 7%, тогда как в Московской области – лишь 1%. Наиболее востребованными вахтовыми специалистами остаются водители, машинисты и рабочие профессии, однако такой формат работы постепенно распространяется и на другие сферы, включая event-менеджмент и недвижимость.