Зеленского призвали не упускать возможности встретиться с Путиным: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: США обвинили Европу в не самом лучшем к ним отношении, Зеленского призвали не упускать возможности встретиться с Путиным, Европа выразила готовность отложить санкции до переговоров, а Иркутская область вошла в топ регионов по спросу на вахтовиков. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Хуже, чем Китай

Лидер США Дональд Трамп заявил, что Европейский союз относится зачастую к Соединенным Штатам хуже, чем Китай. «Европейский союз во многом является более гадким, чем Китай», – отметил Трамп и добавил, что при этом намерен добиться уступок в торговле.

Не упускать шанс

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским призвал не упускать возможность мирных переговоров с Россией по Украине. Он назвал желание Москвы и Киева возобновить прямой диалог чрезвычайно важным и отметил, что Анкара готова оказать необходимую поддержку на каждом этапе этого процесса. Прежде возобновить переговоры предложил президент России Владимир Путин, указав, что начать прямой диалог можно в Стамбуле 15 мая.

Санкции отложат

Европейские лидеры выразили готовность дождаться возможной встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина в Турции, прежде чем обращаться к США с просьбой о введении новых санкций против РФ. Если же российский лидер откажется от встречи с Зеленским или не согласится на немедленное прекращение огня, ЕС намерен призвать президента Дональда Трампа исполнить угрозу ввести санкции.

Топ по вахтовикам

Иркутская область вошла в десятку регионов по спросу на вахтовиков, заняв девятое место: на Приангарье приходится 24% от общего числа предложений. Лидерами стали Забайкальский край и Магаданская область, где каждая третья вакансия предполагает вахтовый метод работы. Средняя зарплата для вахтовиков в Иркутской области составила 168,7 тыс. рублей, что более чем вдвое превышает общероссийский уровень. При этом интерес соискателей к вахте остается низким: только 3% россиян готовы рассматривать такой формат работы.

Масштабный ремонт

В Иркутской области проведут масштабный ремонт дорог на Байкал и других, ведущих к популярным туристическим объектам: в этом году в порядок приведут восемь отрезков. Работы затронут дороги Баяндай – Еланцы – Хужир, Хужир – Харанцы, Тогот – Курма, Иркутск – Усть-Ордынский – Жигалово и ряд других объектов.