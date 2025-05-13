Новости

Жителей Иркутской области предупредили о возможном подтоплении жилых домов

В Катангском районе Иркутской области прогнозируется неблагоприятная гидрологическая обстановка, в результате чего 13 мая может произойти подтопление жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«13 мая на реке Нижняя Тунгуска в районе села Подволошино ожидаются уровни воды в интервале 600-640 сантиметров», – пояснили в ведомстве.

И добавили, что критической отметкой являются 540 сантиметров. Также неблагоприятная ситуация вероятна в районе села Преображенка, где возможно повышение уровня воды до 900-945 сантиметров при критической отметке 800 сантиметров.

В случае повышения воды прогнозируется затопление пониженных участков местности, приусадебных участков, вероятно затопление жилых домов.

Также на реке Нижняя Тунгуска в районе села Непа ожидаются уровни воды в интервале 800-850 сантиметров при критической отметке в 850 сантиметров, в результате чего не исключено затопление пониженных участков местности, возможно затопление приусадебных участков.


/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

MetaEstate
«Нарния» с сибирским характером. 5 преимуществ посёлка «Кроны»
Посёлки, вдохновлённые природой. MetaEstate запускает два новых загородных проекта
Ваш личный полуостров покоя. 5 фактов о посёлке «Уладова Парк»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес