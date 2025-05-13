30% автобусных перевозчиков работают нелегально

Минтранс ужесточит контроль. Об этом пишет газета «Известия».

Минтранс разрабатывает новую цифровую систему выявления нелегальных автобусных перевозчиков, которая объединит данные лицензий, маршрутов, страховок и треков ГЛОНАСС. Это позволит Ространснадзору со 100% точностью находить нарушителей.

По оценкам экспертов, до 30% перевозчиков работают нелегально, особенно на маршрутах между крупными городами и небольшими населёнными пунктами. Они избегают налогов, страховок и техосмотров, создавая риски для пассажиров. Чаще всего нарушения фиксируются на юге России и в Сибири, где не хватает удобных и доступных легальных маршрутов.

Новая система заменит плановые проверки риск-ориентированным подходом, но эксперты сомневаются в ее эффективности. По их данным, часть перевозчиков уклоняется от контроля, используя микроавтобусы или коррупционные схемы. При этом штрафы за нарушения достигают 400 тыс. рублей, но нелегальный сектор продолжает расти из-за дефицита водителей и транспорта на легальном рынке.